В Госдуме объяснили, зачем Путин перехватил инициативу в интервью и вложил в него тысячу лет истории
Депутат Матвейчев: В интервью Путина Карлсону уложились тысячи лет нашей истории
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону полностью перехватил инициативу и перезапустил игру, из-за чего собеседник получил от него гораздо больше, чем изначально рассчитывал. На эту тонкость обратил внимание в беседе с Лайфом депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев.
"Карлсон хотел какой-то вариант блиц, какие-то короткие вопросы, короткие ответы, Путин поймал его на том, что у них серьёзный разговор, с чем Карлсон согласился", — пояснил наш собеседник.
По словам Матвейчева, Путин не пожалел времени и сил на то, чтобы погрузить американца в гигантский исторический экскурс, подводя его к главной части беседы. Все последние годы были представлены нашим президентом — естественно, со ссылкой на источники, на указания конкретных фактов, имён и фамилий, — как череда сплошных американских ошибок, собственно, и приведших мир к той ситуации, в которой он сейчас находится.
По сути дела, в это интервью уложились тысячи лет нашей истории. Но Путин дал понять, что мяч на стороне американцев и им нужно осознать, что они совершают ошибки. Это и использование доллара в качестве оружия, это и введение санкций, которые не привели ни к чему. Это ситуация на Украине, которая для Запада становится очень дорогой, а результат всё равно будет не в их пользу. Это и расширение НАТО, и постоянный обман.
Олег Матвейчев
Как уже сообщал Life.ru, утром 9 февраля вышла полная версия интервью Путина Карлсону на русском языке. Глава государства начал разговор с истории многовековых отношений России и Украины, после чего, в частности, выразил уверенность в том, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности, хотя альянс не знает как.