В Госдуме объяснили, зачем Путин перехватил инициативу в интервью и вложил в него тысячу лет истории

По сути дела, в это интервью уложились тысячи лет нашей истории. Но Путин дал понять, что мяч на стороне американцев и им нужно осознать, что они совершают ошибки. Это и использование доллара в качестве оружия, это и введение санкций, которые не привели ни к чему. Это ситуация на Украине, которая для Запада становится очень дорогой, а результат всё равно будет не в их пользу. Это и расширение НАТО, и постоянный обман.