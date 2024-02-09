Интервью Путина Карлсону сочли символом открытости России к равноправному диалогу
Политолог Асафов: Интервью Путина Карлсону демонстрирует открытость России миру
Основная ценность интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону связана с тем, что способно повлиять на ряд решений Конгресса в Соединённых Штатах и заставить людей на Западе, наконец, задавать вопросы. Таким мнением поделился в беседе с Life.ru политолог Александр Асафов.
По его словам, те смыслы и идеи, о которых достаточно часто говорит российский лидер с наших экранов, на Западе не были слышны, но, возможно, их услышат хотя бы сейчас.
"Это интервью демонстрирует открытость России и лично её президента вести диалог со всеми, кто не находится в предвзятой антироссийской позиции и готов к конструктивному, равноправному диалогу. И то, что это делает популярнейший ведущий Америки с поддержкой в лице Илона Маска и ряда других спикеров, безусловно, даёт надежду на то, что это интервью будет доступно для людей на Западе и много людей получит возможность его посмотреть", — отметил Асафов.
Как уже сообщал Life.ru, утром 9 февраля вышла полная версия интервью Путина Карлсону на русском языке. Глава государства начал разговор с истории многовековых отношений России и Украины, после чего, в частности, выразил уверенность в том, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности, хотя альянс не знает как.
ТАСС / пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров