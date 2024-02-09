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9 февраля, 17:09

"Потрясающе": Американский сенатор остался в восторге от интервью Путина Карлсону

Сенатор-республиканец Вэнс назвал потрясающим интервью Путина Карлсону

Американский сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс назвал потрясающим интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Об этом он написал в соцсети X.

"Только что посмотрел это. Потрясающе", — поделился впечатлениями парламентарий.

Сенатор Вэнс известен тем, что регулярно выступает против финансирования Украины. Ранее, к примеру, он публично призывал Джо Байдена отчитаться за отданные Киеву миллиарды. А недавно Вэнс назвал визит Зеленского в США "позорным фарсом".

Интервью Карлсона с Путиным набрало в соцсети X почти 110 млн просмотров
Интервью Карлсона с Путиным набрало в соцсети X почти 110 млн просмотров

Как сообщал Life.ru, утром 9 февраля вышла полная версия беседы Путина с американским журналистом на русском языке. Глава государства начал разговор с истории многовековых отношений России и Украины, после чего, в частности, выразил уверенность в том, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности, хотя альянс не знает как. Позднее Карлсон признался, что Путин был с ним искренен. Тем временем президент РФ вышел на первое место в трендах соцсети Х в США. Число упоминаний с Путиным превысило полтора миллиона.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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