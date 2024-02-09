Путин взорвал американские соцсети после выхода интервью Такеру Карлсону

Президент РФ Владимир Путин вырвался на первое место в актуальных трендах американского сегмента X после интервью журналисту Такеру Карлсону. Число постов с упоминанием российского лидера превысило 1,46 миллиона.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные мониторинга Brand Analytics, глава государства и его собеседник из Штатов также вошли в топы по упоминаемости в социальных сетях. Причём Карлсон до 8 февраля, за день до публикации интервью, стал самой обсуждаемой персоной среди русскоязычных пользователей, ему посвятили более 71 тысячи постов.