Путин взорвал американские соцсети после выхода интервью Такеру Карлсону
Путин вошёл в тренды просмотров соцсети Х в США после интервью Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин вырвался на первое место в актуальных трендах американского сегмента X после интервью журналисту Такеру Карлсону. Число постов с упоминанием российского лидера превысило 1,46 миллиона.
Как пишет ТАСС со ссылкой на данные мониторинга Brand Analytics, глава государства и его собеседник из Штатов также вошли в топы по упоминаемости в социальных сетях. Причём Карлсон до 8 февраля, за день до публикации интервью, стал самой обсуждаемой персоной среди русскоязычных пользователей, ему посвятили более 71 тысячи постов.
А всего за шесть часов после выхода беседы сообщения на эту тему набрали 57,9 миллиона просмотров и 1,02 миллиона реакций. К слову, позитивных высказываний в обсуждениях было на 40% больше, чем негативных, а самыми неравнодушными пользователями оказались представители поколения 55+ — 34,6% от всех комментаторов.
Напомним, утром 9 февраля Кремль опубликовал русскоязычную версию интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. За двухчасовую беседу глава государства успел ответить на 60 вопросов, начав разговор с экскурса в историю отношений России и Украины. Далее Путин, в частности, высказался о будущем примирении Москвы и Киева, а также указал на желание НАТО вести переговоры с РФ. Как позднее признался Карлсон, наш лидер был с ним искренен.