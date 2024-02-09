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9 февраля, 07:35

Путин взорвал американские соцсети после выхода интервью Такеру Карлсону

Путин вошёл в тренды просмотров соцсети Х в США после интервью Такеру Карлсону

Президент РФ Владимир Путин вырвался на первое место в актуальных трендах американского сегмента X после интервью журналисту Такеру Карлсону. Число постов с упоминанием российского лидера превысило 1,46 миллиона.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные мониторинга Brand Analytics, глава государства и его собеседник из Штатов также вошли в топы по упоминаемости в социальных сетях. Причём Карлсон до 8 февраля, за день до публикации интервью, стал самой обсуждаемой персоной среди русскоязычных пользователей, ему посвятили более 71 тысячи постов.

А всего за шесть часов после выхода беседы сообщения на эту тему набрали 57,9 миллиона просмотров и 1,02 миллиона реакций. К слову, позитивных высказываний в обсуждениях было на 40% больше, чем негативных, а самыми неравнодушными пользователями оказались представители поколения 55+ — 34,6% от всех комментаторов.

Интервью Путина Карлсону уже набрало почти 52 млн просмотров в соцсети X
Интервью Путина Карлсону уже набрало почти 52 млн просмотров в соцсети X

Напомним, утром 9 февраля Кремль опубликовал русскоязычную версию интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. За двухчасовую беседу глава государства успел ответить на 60 вопросов, начав разговор с экскурса в историю отношений России и Украины. Далее Путин, в частности, высказался о будущем примирении Москвы и Киева, а также указал на желание НАТО вести переговоры с РФ. Как позднее признался Карлсон, наш лидер был с ним искренен.

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YouTube / Tucker Carlson

Матвей Константинов
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