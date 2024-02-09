Интервью Путина Карлсону уже набрало почти 52 млн просмотров в соцсети X

Интервью с президентом России Владимиром Путиным, которое в соцсети X опубликовал известный американский журналист Такер Карлсон, набрало почти 52 миллиона просмотров за более чем пять часов после размещения.

При этом лайкнули публикацию 483 тысячи пользователей социальной сети. Число просмотров интервью на ютуб-канале Карлсона также превысило 1,5 миллиона. Также посмотреть интервью можно на сайте американского журналиста.

Интервью длилось чуть более двух часов, за это время глава государства ответил примерно на 60 вопросов вместе с уточнениями Карлсона. Как и было анонсировано ранее, центральной темой диалога стала ситуация на Украине. Говоря о нынешней ситуации в Незалежной, Путин заявил, что Владимир Зеленский может самостоятельно принимать решения относительно переговоров с Россией. По его мнению, политик обладает свободой от Запада в данном вопросе. Вместе с этим глава государства уверен, что Россия и Украина рано или поздно договорятся, а отношения между народами восстановятся, даже если сейчас в это не верится и если это займёт много времени.

В ходе беседы Путин также вспомнил, как в 2000 году задал вопрос Биллу Клинтону о вступлении РФ в НАТО. Занимавший тогда пост главы Белого дома Клинтон сначала нашёл эту идею интересной, но затем заявил, что это невозможно. Путин считает, что, если бы Клинтон тогда согласился, начался бы процесс сближения и в конечном итоге вступление РФ в НАТО могло бы состояться. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что и сейчас страны НАТО хотят вести переговоры с Москвой по ситуации с безопасностью, но не знают как.