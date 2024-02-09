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"Володя, что ты делаешь": Путин вспомнил, как просил Зеленского не поддерживать нацистов

Путин: Зеленский обещал на Украине мир, но решил не ссориться с неонацистами

9 февраля, 00:49
Владимир Путин. Фото © Life.ru/Павел Баранов

Владимир Путин. Фото © Life.ru/Павел Баранов

В ходе интервью Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин вспомнил, как просил Владимира Зеленского не поддерживать неонацистов на Украине. Он апеллировал к тому, что сам дед Зеленского воевал с нацистами во время Второй мировой войны.

"Я говорил: "Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине... Не буду говорить, что он ответил, это отдельная тема, и я считаю, это некорректно", — сказал Путин.

Однако, когда Зеленский пришёл к власти, он, по мнению Путина, понял две вещи: первое — это лучше не ссориться с неонацистами и националистами, потому что от них можно ожидать чего угодно, а второе — сотрудничать с США и бороться с Россией "выгодно и безопасно".

"Вот он и занял соответствующую позицию, несмотря на обещание своему народу прекратить войну на Украине. Он обманул своих избирателей", — указал Путин.

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Кстати, ранее в Парламенте Канады по случаю визита Владимира Зеленского громкими аплодисментами поприветствовали бывшего члена дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунка. Аплодировал и сам Зеленский. Позже всё это вылилось в большой международный скандал.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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