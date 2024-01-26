"Проклинает внука": Зеленскому напомнили о деде-фронтовике после указа о землях украинцев в России

"Альтернативная карта" Владимира Зеленского с российскими территориями, где якобы традиционно проживают украинцы, вызывает лишь смех, заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его словам, политик сам не верит во всё то, что пытается внушить своим согражданам.

Подобное практикуется в Незалежной не первый год, подчеркнул публицист. Он напомнил, что задолго до начала СВО в кабинетах многих учреждений на Украине висели карты, на которых в состав страны входили приграничные регионы РФ: Курская область, Южный Кавказ и другие. При этом никто не мог ответить, как те или иные территории "попали" в состав страны.

"Мне это знакомо, я достаточно долго жил на Украине, боролся с этим. Это шизофрения больных на голову циников, которые сами не верят во всё то, что они рассказывают своим гражданам", — произнёс Онуфриенко в эфире телеканала "Царьград".