"Аппетиты Украины давно известны": Политолог высмеял указ Зеленского об "исторических землях"

В указе Зеленского "Об исторически населённых украинцами территориях Российской Федерации" нет логики, рассказал политолог, политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов. По его словам, украинский лидер требует разрешить украинцам в России то, что сам запретил в Киеве.

"Рекомендую перевести и прочитать всем, кто сомневается и думает, что это какая-то пропаганда. Я читал и плакал — настолько Зеленский от всей души, видно, переживает за права этнических украинцев на территории РФ. Причём как-то он постеснялся, назвав регионы, только сравнительно близкие к Украине, до Кубани. И не вспомнил про их знаменитый Зелёный Клин, Приморье и так далее — мог бы побольше замахнуться на исторически заселённые украинцами территории, в конце концов аппетиты Украины всем давно известны", — сказал Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik.

Политолог обратил внимание на требование Зеленского дать право украинцам, которые живут в РФ, на "доступ к украиноязычным СМИ и право на мирные собрания", несмотря на то что на территории Украины он запретил многие украиноязычные источники и заставил смотреть единственный канал на русском языке.