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9 февраля, 00:26

Путин констатировал, что РФ пока не достигла целей на Украине

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Россия пока не достигла всех заявленных целей специальной военной операции на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону. Он объяснил, что одна из целей — денацификация — подразумевает запрет неонацистских движений.

"Мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей — это денацификация. Имеется в виду запрещение всяческих неонацистских движений. Это одна из проблем, которую мы обсуждали и в ходе переговорного процесса, который завершился в Стамбуле в начале прошлого года, но не по нашей инициативе завершился",  сказал глава государства.

Он также подробно объяснил Такеру Карлсону, что имеется в виду под денацификацией. Путин рассказал, что после обретения независимости Украина начала искать свою идентичность, но нашла её в ложных героях, которые сотрудничали с Гитлером.

"Немецкие войска, даже войска СС, они самую грязную работу по уничтожению польского населения, еврейского населения отдавали как раз коллаборационистам, которые с Гитлером сотрудничали. Во главе стояли лица, которые хорошо известны: Бандера, Шухевич. Именно этих людей [на Украине] сделали национальными героями. Вот в чём проблема", рассказал Карлсону Путин.

Пушилин призвал довести до конца демилитаризацию и денацификацию Украины
Пушилин призвал довести до конца демилитаризацию и денацификацию Украины

Не так давно в Кремле снова подчеркнули, что демилитаризация и денацификация Украины по-прежнему являются одними из главных целей специальной военной операции.

Александра Вишнякова
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