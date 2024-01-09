Пушилин призвал довести до конца демилитаризацию и денацификацию Украины
Пушилин: Нужно поставить точку в демилитаризации и денацификации Украины
Необходимо поставить точку в процессе денацификации и демилитаризации Украины. Над реализацией этих целей сейчас работают в Донецке. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Над тем, что такое денацификация, в том числе работаем мы в Донецке в рамках работы нашего Донецкого национального университета. Там работает целый центр этнополитической реабилитации, который чётко должен сформулировать, что такое денацификация, что она должна включать в процессе боевых действий и после этого", — рассказал Пушилин в интервью РИА "Новости".
По его словам, сегодня Россия не должна допускать ошибок прошлого, когда после смерти Сталина Хрущёв "проявил мягкость", в результате чего были "отпущены на свободу пособники фашистов, которые явились теми очагами, которые лелеял и финансировал Запад".
Ранее Пушилин заявил, что неважно, кто станет преемником Владимира Зеленского — главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко или другой военный преступник. Это не имеет значения, так как следующий человек на его посту будет выполнять волю Запада.
ТАСС / Михаил Терещенко