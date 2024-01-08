Пушилин объяснил, почему фамилия преемника Зеленского не имеет значения
Пушилин: Все преемники Зеленского будут делать то, что диктует Запад
Любой преемник Владимира Зеленского будет делать то, что от него требует Запад, и неважно, кто будет. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
"Мы слышим фамилии, кто теоретически мог бы пойти по этому пути, но это неважно", — приводит РИА "Новости" слова политика.
По мнению Пушилина, Украина потеряла свою субъектность, поэтому не имеет значения, кто именно станет преемником Зеленского — главком ВСУ Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко или "прочий военный преступник". Пушилин добавил, что все преемники Зеленского будут исполнять волю Запада.
Ранее сообщалось, что сменить Зеленского также может экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Также в США рассматривают кандидатуру главы украинской разведки Кирилла Буданова.
ТАСС / Михаил Терещенко