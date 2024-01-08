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8 января, 11:04

Пушилин объяснил, почему фамилия преемника Зеленского не имеет значения

Пушилин: Все преемники Зеленского будут делать то, что диктует Запад

Любой преемник Владимира Зеленского будет делать то, что от него требует Запад, и неважно, кто будет. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Мы слышим фамилии, кто теоретически мог бы пойти по этому пути, но это неважно", приводит РИА "Новости" слова политика.

По мнению Пушилина, Украина потеряла свою субъектность, поэтому не имеет значения, кто именно станет преемником Зеленского — главком ВСУ Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко или "прочий военный преступник". Пушилин добавил, что все преемники Зеленского будут исполнять волю Запада.

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Ранее сообщалось, что сменить Зеленского также может экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Также в США рассматривают кандидатуру главы украинской разведки Кирилла Буданова.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Дарья Нарыкова
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