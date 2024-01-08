Любой преемник Владимира Зеленского будет делать то, что от него требует Запад, и неважно, кто будет. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Мы слышим фамилии, кто теоретически мог бы пойти по этому пути, но это неважно", — приводит РИА "Новости" слова политика.

По мнению Пушилина, Украина потеряла свою субъектность, поэтому не имеет значения, кто именно станет преемником Зеленского — главком ВСУ Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко или "прочий военный преступник". Пушилин добавил, что все преемники Зеленского будут исполнять волю Запада.