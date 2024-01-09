Пушилин призвал не испытывать иллюзий, что Запад прекратит помогать Киеву

США и их союзники будут дожимать ситуацию с Украиной до конца, затягивая конфликт. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Я бы всё же не спешил здесь испытывать какие-то иллюзии, что всё уже завершено и вся уже помощь перестала поступать. Это не так, здесь Коллективный Запад будет эту ситуацию дожимать до конца — имеется в виду затягивать конфликт, насколько это возможно", — сказал он в интервью РИА "Новости".

По словам политика, у Запада есть свои интересы и ему глубоко безразлично, что будет с Незалежной и её жителями. Сама же Украина, считает он, давно стала объектом, из-за чего мобилизация и огромные потери — это "ничего страшного".

Пушилин отметил, что эта ситуация будет продолжаться. Он призвал не расслабляться и двигаться вперёд, пока поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи не будут выполнены.