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8 января, 03:49

Пушилин назвал Одессу и Николаев русскими городами и призвал к их освобождению

Одессу и Николаев необходимо освободить, поскольку эти города являются русскими. Такое заявление в беседе с РИА "Новости" сделал глава ДНР Денис Пушилин.

"Одесса — город, который был основан Екатериной в 1794 году. По её повелению этот город появился. Русский это город? Конечно, русский", — сказал собеседник агентства.

Говоря о Николаеве, глава региона также обратился к истории. Он напомнил, что эти земли были отбиты у бывшего вассала Османской империи — Крымского ханства — во время русско-турецких войн. Вместе с тем Пушилин подчеркнул, что раз ошибки с принадлежностью Николаева и Одессы были совершены и если к тому же Россия их признаёт, то нужно их исправлять путём освобождения этих городов.

Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе и Харькове
Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе и Харькове

В конце декабря зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Днепропетровск, Харьков, Николаев, Одесса и Киев являются русскими городами, как и многие другие временно оккупированные.

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ТАСС / Рюмин Александр

Максим Плетнёв
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