Пушилин назвал Одессу и Николаев русскими городами и призвал к их освобождению

"Одесса — город, который был основан Екатериной в 1794 году. По её повелению этот город появился. Русский это город? Конечно, русский", — сказал собеседник агентства.

Говоря о Николаеве, глава региона также обратился к истории. Он напомнил, что эти земли были отбиты у бывшего вассала Османской империи — Крымского ханства — во время русско-турецких войн. Вместе с тем Пушилин подчеркнул, что раз ошибки с принадлежностью Николаева и Одессы были совершены и если к тому же Россия их признаёт, то нужно их исправлять путём освобождения этих городов.