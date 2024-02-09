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9 февраля, 14:53

Интервью Карлсона с Путиным набрало в соцсети X почти 110 млн просмотров

Число просмотров поста Карлсона с интервью Путина в X превысило 109 миллионов

Пост американского журналиста Такера Карлсона в соцсети X с интервью президента России Владимира Путина посмотрели уже 109,5 миллиона раз. С момента размещения публикации прошло более 15 часов. При этом лайкнули публикацию 735 тысяч человек, а сделали репост — 234 тысячи пользователей.

Что касается YouTube-канала журналиста, то там интервью с российским лидером собрало более чем 5,5 миллиона просмотров. Лайкнули ролик 469 тысяч пользователей видеохостинга.

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Напомним, нашумевшее интервью Владимира Путина Такеру Карлсону было опубликовано 9 февраля. Разговор продлился более чем два часа, за это время российский лидер успел ответить на 60 вопросов. Общение с американским журналистом глава государства начал с краткого экскурса в историю взаимоотношений Москвы и Киева, выразив уверенность, что наши страны рано или поздно договорятся и наладят отношения. Как признался сам Карлсон, Путин был с ним искренен.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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