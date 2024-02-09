Интервью Карлсона с Путиным набрало в соцсети X почти 110 млн просмотров

Пост американского журналиста Такера Карлсона в соцсети X с интервью президента России Владимира Путина посмотрели уже 109,5 миллиона раз. С момента размещения публикации прошло более 15 часов. При этом лайкнули публикацию 735 тысяч человек, а сделали репост — 234 тысячи пользователей.