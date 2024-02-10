Малофеев назвал интервью Путина Карлсону уроком истории для американцев

Учредитель "Царьграда" Константин Малофеев прокомментировал вышедшее накануне президента России Владимира Путина, которое он дал экс-ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону. Как считает предприниматель, это событие больше всего походило на "урок истории учителя Путина американским ученикам".

Он подчеркнул, что Соединённым Штатам чуть больше 200 лет, а историческая память американцев, которые являются потомками иммигрантов из других стран, ничтожна. Из-за этого они, по словам Малофеева, живут одним днём. Как считает бизнесмен, граждане США не помнят проигранную с позором войну во Вьетнаме 50-летней давности.

"Они даже не помнят бессмысленной иракской войны 20-летней давности, в которой убили больше миллиона мирных жителей для того, чтобы поменять своего бывшего агента Саддама Хусейна на сегодняшнее проиранское правительство. Что уж говорить об истории России и её окраины — Украины", — заявил учредитель "Царьграда".

Малофеев подчеркнул, что без знания некоторых исторических моментов невозможно объяснить, за что россияне воюют на Украине. По словам предпринимателя, Карлсон прослушал материал не очень внимательно, теперь время покажет, как эту речь президента России усвоили американцы.