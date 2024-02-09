Политолог объяснил, в чём ценность интервью Путина Карлсону

"Это интервью прежде всего адресовано западной элите. Я не исключаю, что это комплексное представление о том, как Россия видит мир и нормализацию отношений с Украиной", — сказал он в беседе с РИА "ФедералПресс", добавив, что такое послание Путина Западу точно услышат.