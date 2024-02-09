Политолог объяснил, в чём ценность интервью Путина Карлсону
Политолог Орлов: Карлсон показал Западу позицию Путина по отношениям с Украиной
Ценность интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону заключается в демонстрации позиции российского лидера по глобальным вопросам. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Орлов.
"Это интервью прежде всего адресовано западной элите. Я не исключаю, что это комплексное представление о том, как Россия видит мир и нормализацию отношений с Украиной", — сказал он в беседе с РИА "ФедералПресс", добавив, что такое послание Путина Западу точно услышат.
Ранее в Кремле заявили, что в интервью Путин высказал своё историческое видение причин происходящего в сфере политики, безопасности и экономики. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, хотелось бы, чтобы как можно больше людей на Западе посмотрели этот материал.
Как сообщал Life.ru, разговор с американским журналистом Путин начал с истории многовековых отношений России и Украины, после чего выразил уверенность в том, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности, хотя альянс не знает как. Карлсон признался, что Путин был с ним искренен.