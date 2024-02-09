В Кремле ответили, какую реакцию ожидают на интервью Путина Карлсону

Для российского лидера Владимира Путина важна реакция россиян на его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Для нас важна реакция наших людей, читателей и слушателей. Для президента это было, есть и будет самое важное, чтобы как можно больше людей ознакомились с этим интервью", — отметил представитель Кремля, добавив, что важен и интерес к данному материалу за рубежом.