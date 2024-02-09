В Кремле ответили, какую реакцию ожидают на интервью Путина Карлсону
Песков: Путину важна реакция россиян на интервью журналисту из США Карлсону
Для российского лидера Владимира Путина важна реакция россиян на его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Для нас важна реакция наших людей, читателей и слушателей. Для президента это было, есть и будет самое важное, чтобы как можно больше людей ознакомились с этим интервью", — отметил представитель Кремля, добавив, что важен и интерес к данному материалу за рубежом.
По словам Пескова, в интервью Путин высказал своё историческое видение причин происходящего в сфере политики, безопасности и экономики. Пресс-секретарь главы государства считает, что многое западным читателям будет трудно понять, однако в этих странах есть специалисты, для которых беседа будет важна и интересна. По словам представителя Кремля, хотелось бы, чтобы как можно больше людей на Западе тоже посмотрели интервью.
Как сообщал Life.ru, утром 9 февраля вышла полная версия интервью Путина с Карлсоном на русском языке. Глава государства начал разговор с истории многовековых отношений России и Украины, после чего выразил уверенность в том, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности, хотя альянс не знает как. Карлсон признался, что Путин был с ним искренен. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскрыл главный смысл интервью российского лидера.