Профессор из США поблагодарил Путина за уроки истории в интервью Карлсону

Исторический контекст стал очень важной и интересной частью интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявил профессор из США Александр Строканов, добавив, что жителям Соединённых Штатов как раз не хватает таких знаний.

"Это было очень интересно и очень важно. Я также рекомендовал своим студентам [посмотреть интервью]. Я сейчас преподаю курс истории Евразии, где, естественно, большое внимание уделяется истории России в первую очередь. Поэтому я очень благодарен президенту Путину за то, что он провёл вот этот исторический экскурс", — подчеркнул специалист в эфире радио Sputnik.

Профессор добавил, что тема исторических предпосылок текущих событий заинтересовала и рядовых американцев, это видно из комментариев. По его словам, многие люди на Западе с удовольствием прослушали этот экскурс в историю, ведь до интервью никто из них практически ничего не знал об этом. Строканов пояснил, что комментаторы в соцсети X благодарили Карлсона за проведённое интервью и обсуждение исторической подоплёки.