Профессор из США поблагодарил Путина за уроки истории в интервью Карлсону
Профессор США Строканов: Многие американцы вообще не знают историю России
Исторический контекст стал очень важной и интересной частью интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявил профессор из США Александр Строканов, добавив, что жителям Соединённых Штатов как раз не хватает таких знаний.
"Это было очень интересно и очень важно. Я также рекомендовал своим студентам [посмотреть интервью]. Я сейчас преподаю курс истории Евразии, где, естественно, большое внимание уделяется истории России в первую очередь. Поэтому я очень благодарен президенту Путину за то, что он провёл вот этот исторический экскурс", — подчеркнул специалист в эфире радио Sputnik.
Профессор добавил, что тема исторических предпосылок текущих событий заинтересовала и рядовых американцев, это видно из комментариев. По его словам, многие люди на Западе с удовольствием прослушали этот экскурс в историю, ведь до интервью никто из них практически ничего не знал об этом. Строканов пояснил, что комментаторы в соцсети X благодарили Карлсона за проведённое интервью и обсуждение исторической подоплёки.
Кроме того, эксперт обратил внимание на недостаток исторической грамотности в комментариях интервью Путина в ряде вопросов. Строканов добавил, что читает реакции на интервью российского лидера и приходит в ужас из-за того, что многие даже не в курсе, что истории России более тысячи лет.
Напомним, утром 9 февраля вышла полная версия интервью Путина с Карлсоном на русском языке. Глава государства начал разговор с истории многовековых отношений России и Украины, после чего выразил уверенность в том, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности, хотя альянс не знает как. Карлсон признался, что Путин был с ним искренен. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскрыл главный смысл интервью российского лидера. В США восхитились беседой главы РФ с американским журналистом, отметив тактическую уверенность Путина в свои силах.