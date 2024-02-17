Дональд Трамп обжалует решение суда Нью-Йорка по делу о мошенничестве

Бывший глава США Дональд Трамп намерен обжаловать решение суда Нью-Йорка, вынесшего ему обвинительный приговор по гражданскому иску о мошенничестве. Об этом он сам сообщил журналистам, пресс-подход транслировал телеканал Fox.

Напомним, нью-йоркский суд 16 февраля признал Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве за передачу недостоверных данных об активах компании Trump Organization и обязал выплатить 355 миллионов долларов. Ему также запрещено в течение трёх лет занимать руководящие должности в компаниях на территории штата.