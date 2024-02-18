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17 февраля, 23:52

Нидерландский премьер призвал Европу не ныть из-за возможной победы Трампа

Нидерландский премьер Рютте: Мы должны прекратить ныть и стонать из-за Трампа

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Обложка © ТАСС / EPA / ANNA SZILAGYI

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Обложка © ТАСС / EPA / ANNA SZILAGYI

Европейским политикам следует прекратить переживать из-за возможного возвращения к власти экс-президента США Дональда Трампа и сконцентрироваться на помощи Украине. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Прекратите ныть и стонать из-за Трампа. <...> Это американцам решать, кто придёт к власти. Я не американец, и не мне голосовать в США. Мы должны работать с теми, кто на танцполе", — сказал он.

Рютте полагает, что интересам Европы отвечает контакт с любым лидером Соединённых Штатов. То же касается и поддержки Украины, поэтому премьер призвал наращивать выпуск боеприпасов. Он сообщил, что, пообщавшись на конференции с американскими политиками, с осторожным оптимизмом ожидает принятия Конгрессом США проекта о военной помощи зарубежным партнёрам.

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Сейчас Марк Рютте является главным кандидатом на пост генсека НАТО. Канцлер ФРГ Олаф Шольц помешал выдвижению главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на эту должность из-за её выраженной антироссийской позиции. Йенса Столтенберга предполагается заменить до начала выборов в Европарламент в июне.

Лариса Сафронова
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