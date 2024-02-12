Экс-премьер Нидерландов и его жена ушли из жизни путём "двойной эвтаназии" 12 февраля, 13:18 Бывший премьер-министр Нидерландов Дрис ван Агт и его жена Евгения. Обложка © Wikipedia / Rob Bogaerts / Anefo

Бывший премьер-министр Нидерландов Дрис ван Агт и его жена Евгения закончили жизнь путём эвтаназии в один день, обоим было по 93 года и каждый страдал тяжёлым заболеванием. Об этом пишет The Guardian.

Ван Агт занимал пост премьера страны с 1977 по 1982 год и возглавлял партию "Христианско-демократический призыв". Политик пережил кровоизлияние в мозг в 2019 году, но его здоровье так и не восстановилось. Как пишет издание, "двойная эвтаназия" становится модной в Нидерландах. Впервые одновременный уход из жизни совершили в этой стране в 2020 году 26 супружеских пар. А в 2022 году число подобных случаев выросло до 58. При этом сама эвтаназия узаконена в Нидерландах аж в 2002 году.

"Интерес к этому (к двойной эвтаназии. — Прим. Life.ru) растёт, но это пока редкость. <…> Это чистая случайность, что два человека одновременно невыносимо страдают, не имея надежды на облегчение… и что они оба желают эвтаназии", — сказала представитель фирмы по организации эвтаназии Expertisecentrum Euthanasie Эльке Сварт.

Ранее сообщалось, что весной 2023 года в Нидерландах одобрили применение эвтаназии для больных детей в возрасте от 1 до 12 лет без шанса на выздоровление. Соглашения в этом вопросе достигли в правительстве страны.

Авторы Татьяна Миссуми