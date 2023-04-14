Правительство Нидерландов одобрило эвтаназию для детей в возрасте от 1 до 12 лет

В Нидерландах одобрили применение эвтаназии для больных детей в возрасте от 1 до 12 лет без шанса на выздоровление. Соглашения в этом вопросе достигли в правительстве страны, сказано в пресс-релизе властей.

Министр здравоохранения, благосостояния и спорта Эрнст Кёйперс направил национальному парламенту соответствующий документ. Он подчеркнул, что такой метод можно будет применять для детей, смерть которых неизбежна в ближайшее время.

"Речь идёт о небольшой группе безнадёжно больных детей, которые испытывают невыносимые страдания без надежды на выздоровление, паллиативная терапия которых не позволила облегчить страдания и смерть которых в ближайшем будущем неминуема", — сказано в документе.

До этого в стране эвтаназия могла применяться только для неизлечимо больных детей старше 12 лет и малышей до года. Специальный протокол будет распространяться и на группу детей от 1 до 12 лет после внесения законодательных изменений.