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13 апреля, 14:19

Врач рассказала, когда ингаляционный наркоз может быть опасен для детей

Врач Рощина: Нейромышечные заболевания повышают риск смерти при наркозе

Смертельно опасная реакция организма на ингаляционный наркоз называется злокачественной гипертермией. Это крайне редкий диагноз, который проявляется при использовании определённых видов анестезии. Он характеризуется в первую очередь очень высокой температурой и приводит к летальному исходу, если вовремя не ввести в организм препарат-антидот.

Существует несколько факторов, которые повышают риск развития такой патологии, особенно если у ребёнка есть нейромышечные заболевания. Об этом рассказала kp.ru анестезиолог-реаниматолог клиники челюстно-лицевой хирургии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Анна Рощина.

Врач посоветовала сообщить врачу все особенности здоровья ребёнка. Они могут показаться несущественными, но иногда бывают очень важными. Анестезиологу также важно рассказать, у кого из родственников были летальные исходы во время проведения наркоза.

"Особенности здоровья не означают, что операцию отменят или наркоза не будет. Всегда есть возможность подобрать безопасные с точки зрения злокачественной гипертермии препараты для проведения наркоза", объяснила врач.

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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