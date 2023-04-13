Врач рассказала, когда ингаляционный наркоз может быть опасен для детей

Смертельно опасная реакция организма на ингаляционный наркоз называется злокачественной гипертермией. Это крайне редкий диагноз, который проявляется при использовании определённых видов анестезии. Он характеризуется в первую очередь очень высокой температурой и приводит к летальному исходу, если вовремя не ввести в организм препарат-антидот.

Существует несколько факторов, которые повышают риск развития такой патологии, особенно если у ребёнка есть нейромышечные заболевания. Об этом рассказала kp.ru анестезиолог-реаниматолог клиники челюстно-лицевой хирургии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Анна Рощина.

Врач посоветовала сообщить врачу все особенности здоровья ребёнка. Они могут показаться несущественными, но иногда бывают очень важными. Анестезиологу также важно рассказать, у кого из родственников были летальные исходы во время проведения наркоза.

"Особенности здоровья не означают, что операцию отменят или наркоза не будет. Всегда есть возможность подобрать безопасные с точки зрения злокачественной гипертермии препараты для проведения наркоза", — объяснила врач.