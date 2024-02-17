Шольц лишил фон дер Ляйен шанса стать генсеком НАТО из-за России

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против того, чтобы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заняла пост генерального секретаря НАТО после Йенса Столтенберга. Одной из причин такого решения стала ярко выраженная антироссийская позиция главы ЕК, утверждает газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

Согласно информации издания, госсекретарь США Энтони Блинкен в конце 2023 года говорил с президентом Джо Байденом о кандидатуре фон дер Ляйен. Американский лидер решил обсудить это с Олафом Шольцем, который был категорически против этой затеи. Канцлер, учитывая критичный настрой фон дер Ляйен по отношению к Москве, полагает, что в дальнейшем её нахождение на этой должности будет вызывать проблемы.

Сейчас главным кандидатом на пост нового генсека альянса является и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, пишет издание. Высокопоставленный дипломат НАТО рассказал, что Столтенберга заменят до начала выборов в Европарламент в июне.

21 страна заявила о поддержке кандидатуры Марка Рютте, среди них Германия, США, Великобритания и Франция. Единственное государство, выражающее неуверенность в кандидатуре голландского премьер-министра, — Венгрия. ЕС считает важным и благоприятным факт того, что Рютте поддерживает хорошие взаимоотношения с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом, который вскоре может вновь возглавить Белый дом.