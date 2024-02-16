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США вновь разрушили мечты Украины о НАТО

Госдепартамент США признал, что Украина не станет членом НАТО на саммите в июле

16 февраля, 07:27
Вступления Украины в НАТО на саммите альянса в США в этом году не ожидается. Обложка © Shutterstock

Вступления Украины в НАТО на саммите альянса в США в этом году не ожидается. Обложка © Shutterstock

Украина не будет объявлена членом НАТО во время июльского саммита альянса в Вашингтоне. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек, которого цитирует издание "Украинская правда".

"Члены НАТО знают и понимают, что украинцы хотят стать членом НАТО сразу и как можно скорее. Честно говоря, этого не ожидается на саммите НАТО в этом году", — пояснил американский чиновник.

НАТО может согласовать "военный Шенген" до саммита в июле
НАТО может согласовать "военный Шенген" до саммита в июле

Напомним, Киев оформил заявку на вступление в НАТО ещё в сентябре 2022 года. Однако процесс принятия страны в альянс всё время откладывается. А летом 2023 года начальник штаба генерального секретаря альянса Стиан Йенссен заявил, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить ряд территорий России. Владимир Зеленский в ответ на это предложение выразил своё возмущение.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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