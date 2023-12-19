Зеленский назвал бредом идею о вступлении Украины в НАТО по частям

Украину не приглашают в НАТО, а сигналы о частичном участии выглядят как бред. Такое заявление сделал Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, она транслировалась по украинским каналам.

"Нас не приглашают в НАТО. Сигналы о частичном участии, честно говоря, — бред", — сказал лидер киевского режима.

Он подчеркнул, что Киев никогда "не признает, что часть Украины будет в НАТО". Также Зеленский добавил, что контакты с некоторыми странами Запада на тему двусторонних гарантий безопасности двигаются медленнее, чем предполагалось.