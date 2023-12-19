Зеленский назвал бредом идею о вступлении Украины в НАТО по частям
Зеленский: Украину не принимают в НАТО, частичное принятие — бред
Украину не приглашают в НАТО, а сигналы о частичном участии выглядят как бред. Такое заявление сделал Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, она транслировалась по украинским каналам.
"Нас не приглашают в НАТО. Сигналы о частичном участии, честно говоря, — бред", — сказал лидер киевского режима.
Он подчеркнул, что Киев никогда "не признает, что часть Украины будет в НАТО". Также Зеленский добавил, что контакты с некоторыми странами Запада на тему двусторонних гарантий безопасности двигаются медленнее, чем предполагалось.
Ранее советник Зеленского заявил, что ВСУ столкнутся с большими проблемами, если Великобритания откажется от дальнейшей помощи Киеву. Как подчеркнул украинский чиновник, из-за этой неопределённости ВСУ не могут строить долгосрочные планы и заранее закупать вооружение, что может сильно повлиять на ход боевых действий.
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