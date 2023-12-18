Регион

Уведомления отключены

18 декабря, 07:18

Ждёт "эффект домино": Украина испугалась внезапного шага ближайшего союзника

Советник Зеленского: Отсутствие помощи Великобритании негативно скажется на ВСУ

ВСУ столкнётся с большими проблемами, если Великобритания откажется от дальнейшей помощи Киеву, заявил советник Владимира Зеленского.

"В Киеве беспокоятся из-за того, что Лондон до сих пор не обнародовал официальный бюджет военной помощи на следующий год", — приводит его слова Welt.

Как подчеркнул украинский чиновник, из-за этой неопределённости ВСУ не могут строить долгосрочные планы и заранее закупать вооружение, что может сильно повлиять на ход боевых действий. Вместе с тем в статье отмечается, что долгая заминка британского правительства может быть связана с нехваткой "финансовой свободы манёвра", а дальнейшие события и вовсе могут развиваться по "эффекту домино".

В Британии призвали Запад признать тупик на Украине и заключить сделку

В Британии призвали Запад признать тупик на Украине и заключить сделку

Кстати, ранее в Великобритании восхитились президентом России Владимиром Путиным. Военный аналитик и вице-маршал королевских ВВС в отставке Шон Белл заявил, что у Москвы с каждым днём всё больше увеличиваются шансы на победу в конфликте с Украиной и преимущество на поле боя становится всё более очевидным.

Обложка ©

Getty Images / Andre Alves / Anadolu

Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров