ВСУ столкнётся с большими проблемами, если Великобритания откажется от дальнейшей помощи Киеву, заявил советник Владимира Зеленского.

"В Киеве беспокоятся из-за того, что Лондон до сих пор не обнародовал официальный бюджет военной помощи на следующий год", — приводит его слова Welt.

Как подчеркнул украинский чиновник, из-за этой неопределённости ВСУ не могут строить долгосрочные планы и заранее закупать вооружение, что может сильно повлиять на ход боевых действий. Вместе с тем в статье отмечается, что долгая заминка британского правительства может быть связана с нехваткой "финансовой свободы манёвра", а дальнейшие события и вовсе могут развиваться по "эффекту домино".