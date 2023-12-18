Ждёт "эффект домино": Украина испугалась внезапного шага ближайшего союзника
Советник Зеленского: Отсутствие помощи Великобритании негативно скажется на ВСУ
ВСУ столкнётся с большими проблемами, если Великобритания откажется от дальнейшей помощи Киеву, заявил советник Владимира Зеленского.
"В Киеве беспокоятся из-за того, что Лондон до сих пор не обнародовал официальный бюджет военной помощи на следующий год", — приводит его слова Welt.
Как подчеркнул украинский чиновник, из-за этой неопределённости ВСУ не могут строить долгосрочные планы и заранее закупать вооружение, что может сильно повлиять на ход боевых действий. Вместе с тем в статье отмечается, что долгая заминка британского правительства может быть связана с нехваткой "финансовой свободы манёвра", а дальнейшие события и вовсе могут развиваться по "эффекту домино".
Кстати, ранее в Великобритании восхитились президентом России Владимиром Путиным. Военный аналитик и вице-маршал королевских ВВС в отставке Шон Белл заявил, что у Москвы с каждым днём всё больше увеличиваются шансы на победу в конфликте с Украиной и преимущество на поле боя становится всё более очевидным.
Getty Images / Andre Alves / Anadolu