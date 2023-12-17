Шансы на победу России в конфликте с Украиной увеличиваются с каждым днём, заявил военный аналитик и вице-маршал королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл.

"Преимущество России на поле боя становится всё более очевидным. Сама же Украина не смогла добиться значительных успехов на фронте. У Киева много проблем", — приводит его слова Daily Express.

Эксперт отметил, что Путин сделал правильную ставку на усталость Запада от конфликта, а также обратил внимание на незавидное и довольно уязвимое положение, в котором сейчас находится Киев из-за дефицита вооружений и боеприпасов, а также продолжающихся разногласий по поводу дальнейшей поддержки.