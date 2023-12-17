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17 декабря, 08:48

"У Киева много проблем": В Британии восхитились невероятным ходом Путина

Daily Express: Превосходство России над Украиной растёт из-за плана Путина

Шансы на победу России в конфликте с Украиной увеличиваются с каждым днём, заявил военный аналитик и вице-маршал королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл.

"Преимущество России на поле боя становится всё более очевидным. Сама же Украина не смогла добиться значительных успехов на фронте. У Киева много проблем", — приводит его слова Daily Express.

Эксперт отметил, что Путин сделал правильную ставку на усталость Запада от конфликта, а также обратил внимание на незавидное и довольно уязвимое положение, в котором сейчас находится Киев из-за дефицита вооружений и боеприпасов, а также продолжающихся разногласий по поводу дальнейшей поддержки.

Нескончаемый ранее поток вооружений теперь замедлился до минимума, в то время как помощь от американской стороны задерживается на фоне блокирования законопроекта в Конгрессе. Однако это ещё не конец, ведь ещё больше ситуацию могут ухудшить президентские выборы в США. Как отметил военный аналитик, пока точно не известно, к чему это приведёт Киев, однако уже ясно, что ничего полезного от смены правительства Украине ждать не стоит.

На Западе усмотрели тревожную для Украины деталь в выступлении Путина

На Западе усмотрели тревожную для Украины деталь в выступлении Путина

А ранее президент России Владимир Путин обратил внимание, что "халява для Украины помаленьку заканчивается". Глава государства отметил, что современная Незалежная почти не производит собственного оружия и получает его от других стран, однако рано или поздно западные поставки должны были прекратиться. Конфликт со страной он, кстати, назвал похожим на гражданскую войну между братьями и сравнил с происходящим в секторе Газа.

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Kremlin.ru

Николь Вербер
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