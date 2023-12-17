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Регион
Опубликовано 17 декабря 2023, 01:55
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На Западе усмотрели тревожную для Украины деталь в выступлении Путина

Sky News: Уверенность Путина на пресс-конференции говорит об успехе РФ на СВО

Выступление президента России Владимира Путина на прямой линии и большой пресс-конференции свидетельствует об успехах российских военных в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом написал обозреватель Шон Белл в материале для Sky News.

"Внешний вид Путина, несомненно, отражает растущую уверенность в том, что ход конфликта меняется в его пользу", — подчеркнул Белл.

Он обратил внимание, что западные лидеры стали сильно сомневаться в успехе Украины, а особенно это обострилось после провального контрнаступления ВСУ. Вопреки огромной поддержке со стороны западных партнёров, украинская армия не достигла никаких успехов на поле боя.

"Неудивительно, что Путин чувствует себя вдохновлённым", — заметил журналист.

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Напомним, что президент Владимир Путин на совмещённой прямой линии и пресс-конференции подтвердил неизменность целей спецоперации (СВО) — демилитаризация и денацификация и нейтральный статус Украины.

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Kremlin.ru

Анатолий Симоненко
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