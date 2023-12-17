На Западе усмотрели тревожную для Украины деталь в выступлении Путина

Выступление президента России Владимира Путина на прямой линии и большой пресс-конференции свидетельствует об успехах российских военных в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом написал обозреватель Шон Белл в материале для Sky News.

"Внешний вид Путина, несомненно, отражает растущую уверенность в том, что ход конфликта меняется в его пользу", — подчеркнул Белл.

Он обратил внимание, что западные лидеры стали сильно сомневаться в успехе Украины, а особенно это обострилось после провального контрнаступления ВСУ. Вопреки огромной поддержке со стороны западных партнёров, украинская армия не достигла никаких успехов на поле боя.