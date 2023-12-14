ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 декабря 2023, 10:21
5082

Путин сравнил происходящее в Газе и на Украине

Путин: Во всём мире видят разницу между происходящим в Газе и на Украине

В конфликте на Украине нет ничего подобного тому, что происходит сейчас в секторе Газа. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Путин сравнил происходящее в Газе и на Украине. Видео © LIFE

"Я смотрю, что происходит в Газе... То, что происходит, — это катастрофа... Во всём мире видят... Посмотрите на СВО и посмотрите на то, что в Газе происходит. Ничего подобного на Украине нет", — сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста из Турции по ситуации в секторе Газа.

Кроме того, президент напомнил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее назвал палестинский анклав "самым большим кладбищем детей" в мире.

Путин заявил, что "халява для Украины помаленьку заканчивается"
Путин заявил, что "халява для Украины помаленьку заканчивается"

Ранее Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции заявил, что мир наступит тогда, когда "мы достигнем своих целей". А они, по словам президента, не менялись. В частности, речь идёт о денацификации, демилитаризации и нейтральном статусе Украины.

BannerImage

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
  • Новости
  • Итоги года с Владимиром Путиным
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Сектор Газа
  • Путин
  • Израиль
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar