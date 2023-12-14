В конфликте на Украине нет ничего подобного тому, что происходит сейчас в секторе Газа. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Путин сравнил происходящее в Газе и на Украине. Видео © LIFE

"Я смотрю, что происходит в Газе... То, что происходит, — это катастрофа... Во всём мире видят... Посмотрите на СВО и посмотрите на то, что в Газе происходит. Ничего подобного на Украине нет", — сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста из Турции по ситуации в секторе Газа.

Кроме того, президент напомнил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее назвал палестинский анклав "самым большим кладбищем детей" в мире.