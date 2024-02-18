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18 февраля, 01:30

Трамп окрестил Байдена президентом с самым низким IQ за всю историю США

Дональд Трамп в очередной раз "проехался" по главному конкуренту на предстоящих выборах в лице Джо Байдена, выступая перед сторонниками в Мичигане. Бывший глава государства назвал своего преемника президентом с самым низким IQ за всю историю Соединённых Штатов.

"Я готов поспорить, что среди всех президентов — а у нас их было много — Джо Байден является президентом с самым низким показателем интеллекта за всё время", — нагрубил политику 45-й американский лидер.

Дабы не казаться голословным, Трамп припомнил оппоненту многочисленные неудачи при попытке самостоятельно взобраться на сцену во время публичных выступлений. В завершение он сделал вывод, что компетентности Байдена недостаточно для столь высокого поста.

В США хотят провести Байдену тест на интеллект
В США хотят провести Байдену тест на интеллект

А между тем сам Трамп оказался в шаге от потери львиной доли своего состояния. Политик рискует лишиться пятой части накоплений в результате двойного "юридического удара".

Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore / The White House

Илья Пушкарев
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