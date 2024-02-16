В США хотят провести Байдену тест на интеллект

Законодатель от Республиканской партии (от штата Техас) и экс-врач бывшего американского лидера Барака Обамы Ронни Джексон направил в Белый дом письмо с требованием для президента Джо Байдена пройти тестирование на определение умственных способностей. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте конгрессмена.

Письмо Джексона было подписано 83 членами Палаты представителей американского Конгресса. В его тексте сказано, что если президент откажется от участия в тесте, то кабинету необходимо будет начать процесс применения 25-й поправки к Конституции США. Она даёт вице-президенту США право заниматься исполнением обязанностей главы государства в том случае, если полномочия нынешнего лидера пришлось прекратить.

"Как бывший врач трёх президентов США, проработавший с ними более 14 лет, я знаю, что требуется от президента как в умственном, так и физическом плане. Это чрезвычайно ответственная работа, и если вы не в лучшей форме, это может поставить под угрозу нашу страну и жизнь американцев", — заявил Ронни Джексон в интервью телеканалу Fox News.