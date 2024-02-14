Генпрокурор американского штата призвал объявить Байдена недееспособным
Генпрокурор Западной Вирджинии призвал Харрис объявить Байдена недееспособным
Генеральный прокурор американского штата Западная Вирджиния Патрик Морриси обратился к вице-президенту США Камале Харрис с призывом объявить о недееспособности действующего лидера страны Джо Байдена.
"Я пишу, чтобы призвать вас воспользоваться вашими полномочиями в соответствии с четвёртым разделом 25-й поправки и объявить, что президент Байден не может осуществлять полномочия и исполнять обязанности своей должности", — заявил Морриси.
Генпрокурор усомнился в когнитивных способностях Байдена после доклада специального прокурора Роберта Хёра.
Ранее американские СМИ узнали, что доклад с выводами о проблемах Байдена с памятью вызвал ярость в Белом доме. 8 февраля стало известно, что завершено расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных документов главой Соединённых Штатов Джо Байденом. Министр юстиции и генпрокурор США Меррик Гарланд пообещал вскоре предоставить все необходимые документы по этому делу Конгрессу. Тем временем соперник Байдена на выборах — Дональд Трамп — обрушился на президента с критикой. Республиканец заявил, что демократ может не понимать, что всё ещё жив. Спикер палаты представителей согласился, что Байдену нельзя занимать пост президента страны.
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