"Битый небитого везёт": Захарова оценила готовность Харрис заменить Байдена

Кризис в США негативно влияет на весь мир. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с 81-летним американским президентом Джо Байденом.

Ранее на фоне усиливающегося беспокойства жителей Соединённых Штатов по поводу возраста главы Белого дома вице-президент Камала Харрис сказала, что готова взять на себя его полномочия.

"Госпожа Харрис сказала, что она готова исполнять, если что. Там мощная бригада стоит. Я немножко на это всё смотрю, и мне это напоминает фразу: "Битый небитого везёт". Такое ощущение, что из этой оперы нечто. Но это их страна, их народ", — рассказала дипломат в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

При этом, по словам Захаровой, проблема заключается в том, что действия США распространяются на весь мир. Представитель МИД отметила, что Штаты сеют всё больше нестабильности в других странах для решения своих внутренних проблем — чтобы отвлечь внимание, в очередной раз включить денежный станок, перераспределить какие-то ресурсы и в целом показать, что, дескать, в мире гораздо хуже, чем в США.