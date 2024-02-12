Харрис заявила, что готова заменить Байдена из-за его возраста WSJ: Камала Харрис готова исполнять обязанности президента США вместо Байдена 12 февраля, 16:53 Вице-президент США Камала Харрис. Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Вице-президент США Камала Харрис выразила готовность занять президентское кресло, если здоровье действующего американского лидера Джо Байдена продолжит ухудшаться. Об этом она заявила газете The Wall Street Journal.

"Я готова. Безусловно", — ответила Харрис и назвала себя компетентным и опытным сотрудником Белого дома.

Издание напомнило, что на чиновницу действительно возложили огромное число серьёзных обязанностей в последние месяцы, в том числе ей приходится справляться с вопросами, которые возникают из-за конфликта Израиля с Палестиной. При этом Харрис заверила, что коллеги не сомневаются в её профессионализме и видят результаты работы.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что нынешний глава государства Джо Байден не подходит для работы на своём посту. Такую точку зрения высказал и американский экс-разведчик Скотт Риттер, назвав Байдена "старым и немощным". Он отметил, что нынешний глава Белого дома три дня не знал о местонахождении министра обороны Ллойда Остина, госпитализированного с онкологией.

Авторы Татьяна Миссуми