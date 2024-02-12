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Харрис заявила, что готова заменить Байдена из-за его возраста

WSJ: Камала Харрис готова исполнять обязанности президента США вместо Байдена

12 февраля, 16:53
Вице-президент США Камала Харрис. Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Вице-президент США Камала Харрис. Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Вице-президент США Камала Харрис выразила готовность занять президентское кресло, если здоровье действующего американского лидера Джо Байдена продолжит ухудшаться. Об этом она заявила газете The Wall Street Journal.

"Я готова. Безусловно", — ответила Харрис и назвала себя компетентным и опытным сотрудником Белого дома.

Издание напомнило, что на чиновницу действительно возложили огромное число серьёзных обязанностей в последние месяцы, в том числе ей приходится справляться с вопросами, которые возникают из-за конфликта Израиля с Палестиной. При этом Харрис заверила, что коллеги не сомневаются в её профессионализме и видят результаты работы.

Байден уже в седьмой раз назвал Камалу Харрис президентом США
Байден уже в седьмой раз назвал Камалу Харрис президентом США

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что нынешний глава государства Джо Байден не подходит для работы на своём посту. Такую точку зрения высказал и американский экс-разведчик Скотт Риттер, назвав Байдена "старым и немощным". Он отметил, что нынешний глава Белого дома три дня не знал о местонахождении министра обороны Ллойда Остина, госпитализированного с онкологией.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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