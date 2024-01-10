Экс-разведчик США Риттер: Байден непригоден для президентства из-за возраста

Президент США Джо Байден не может исполнять свои обязанности из-за возраста и немощности, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Он отметил, что нынешний глава Белого дома три дня не знал о местоположении министра обороны Ллойда Остина, госпитализированного из-за осложнений на фоне онкологии.

"Он на протяжении трёх дней не знал, где находится его министр обороны. Не могу себе представить такой ситуации, чтобы [президент РФ] Владимир Путин три дня не знал, где находится [министр обороны Сергей] Шойгу", — сказал эксперт в эфире RT.