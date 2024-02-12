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12 февраля, 09:28

Почти единогласно: В США провели опрос, не кажется ли им Байден "слишком старым"

ABC: 86% американцев сочли Байдена "слишком старым" для переизбрания

Фото © Paul Froggatt / Shutterstock.com

Фото © Paul Froggatt / Shutterstock.com

Почти 90% граждан США в ходе опроса заявили, что 81-летний Джо Байден слишком стар для нового президентского срока. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на собственное исследование, проведённое совместно с аналитическим агентством Ipsos.

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Заявление о том, что нынешний американский лидер "слишком стар для выдвижения на очередной срок", поддержали 86% респондентов. При этом 59% участников опроса отметили, что претендующий на выдвижение кандидатом от Республиканской партии Дональд Трамп тоже им кажется "очень старым".

Ранее в США подсчитали, что 40% своего президентского срока Байден провёл в отпусках. Наибольшую часть нерабочего времени глава Белого дома находился в одном из двух своих домов — в Делавэре и в Мэриленде. Между тем Дональд Трамп заявил, что он — единственный кандидат, способный предотвратить третью мировую войну. По словам экс-президента США, в случае победы он вернёт мир на планете "через силу".

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Марина Калегина
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