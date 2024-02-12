Почти единогласно: В США провели опрос, не кажется ли им Байден "слишком старым"

Почти 90% граждан США в ходе опроса заявили, что 81-летний Джо Байден слишком стар для нового президентского срока. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на собственное исследование, проведённое совместно с аналитическим агентством Ipsos.

Заявление о том, что нынешний американский лидер "слишком стар для выдвижения на очередной срок", поддержали 86% респондентов. При этом 59% участников опроса отметили, что претендующий на выдвижение кандидатом от Республиканской партии Дональд Трамп тоже им кажется "очень старым".