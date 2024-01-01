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Вскрылось предсказание Жириновского о выборах президента США в 2024 году

Жириновский предрекал, что в США не состоятся президентские выборы в 2024 году

1 января, 13:40
Владимир Жириновский. Обложка © ТАСС / Марат Абулхатин

Владимир Жириновский. Обложка © ТАСС / Марат Абулхатин

Бывший председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский заявлял при жизни, что никаких президентских выборов в США не будет, потому что не станет самой страны. Пользователи вспомнили о предсказании политика в свете американской предвыборной гонки.

Владимир Жириновский говорил, что выборы в США в 2024 году не состоятся. Видео © YouTube / ЛДПР-ТВ

"Выборов в США в 2024 году не будет, потому что не будет самой Америки", — подчёркивал Жириновский.

По его словам, межнациональные конфликты разорвут Америку изнутри, при этом распад страны окажется даже масштабнее, чем развал Советского Союза.

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Ранее Лайф перечислил десять главных предсказаний Жириновского, которые сбываются. В частности, политик говорил о том, что 2022 год не будет мирным, потому что Украина доиграется и Россия вступится за Русский мир. Но, по словам Жириновского, это точка отсчёта, когда наша страна вернёт себе статус великой державы.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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