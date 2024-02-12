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12 февраля, 18:24

"Он не в своём уме": Карлсон заявил о некомпетентности Джо Байдена

Такер Карлсон: Президент США Джо Байден некомпетентен, это констатация факта

Президент США Джо Байден некомпетентен и уже давно находится не в своём уме, заявил американский журналист Такер Карлсон, которому на днях российский лидер Владимир Путин дал интервью.

"Я патриот Америки, и мне горестно видеть, что президент [США] не в своём уме. В моей стране считается грубым говорить такое. Вызывает удивление, как мы дошли до того, что наш президент некомпетентен. Никто не чувствует возможности открыто сказать об этом. А это не политическое наблюдение, это констатация факта", — сообщил он на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

По словам американского журналиста, после поездки в Россию он понял, что такой разнообразной страной с точки зрения культур, религий и языков не просто руководить на протяжении 24 лет, а Путин смог это сделать.

Спикер Палаты представителей США заявил, что Байден не подходит для работы на посту президента
Спикер Палаты представителей США заявил, что Байден не подходит для работы на посту президента

А ранее Life.ru писал, что вице-президент США Камала Харрис выразила готовность занять место президента, если здоровье действующего американского лидера Джо Байдена продолжит подкашиваться. Политик заверила, что коллеги не сомневаются в её высокой квалификации и видят результаты работы.

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Александра Мышляева
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