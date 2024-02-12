"Он не в своём уме": Карлсон заявил о некомпетентности Джо Байдена

Президент США Джо Байден некомпетентен и уже давно находится не в своём уме, заявил американский журналист Такер Карлсон, которому на днях российский лидер Владимир Путин дал интервью.

"Я патриот Америки, и мне горестно видеть, что президент [США] не в своём уме. В моей стране считается грубым говорить такое. Вызывает удивление, как мы дошли до того, что наш президент некомпетентен. Никто не чувствует возможности открыто сказать об этом. А это не политическое наблюдение, это констатация факта", — сообщил он на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

По словам американского журналиста, после поездки в Россию он понял, что такой разнообразной страной с точки зрения культур, религий и языков не просто руководить на протяжении 24 лет, а Путин смог это сделать.