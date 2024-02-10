Доклад с выводами о проблемах Байдена с памятью вызвал ярость в Белом доме

Доклад спецпрокурора США Роберта Хёра (Хура) о секретных документах в доме президента Джо Байдена, в котором упоминаются проблемы с памятью американского лидера, вызвал возмущение и ярость у Демократической партии. По сведениям The Wall Street Journal, в Белом доме опасаются за будущее его президентской кампании.

Особенно демократов из себя вывела цитата из отчёта на 345 страниц о том, что Джо Байден — "пожилой человек с добрыми намерениями и плохой памятью". В качестве примера спецпрокурор сослался на случай, когда президент не смог вспомнить, когда и почему умер его старший сын. Сотрудники Белого дома были крайне возмущены такими словами о президенте США. К примеру, представитель юрисконсульта офиса Ян Сэмс сказал, что Байден в документе неуместно критикуется. В случившемся нашли вину и членов команды американского лидера.