Доклад с выводами о проблемах Байдена с памятью вызвал ярость в Белом доме
WSJ: Белый дом разозлил доклад с данными о проблемах Байдена с памятью
Президент США Джо Байден. Обложка © Flickr / The White House
Доклад спецпрокурора США Роберта Хёра (Хура) о секретных документах в доме президента Джо Байдена, в котором упоминаются проблемы с памятью американского лидера, вызвал возмущение и ярость у Демократической партии. По сведениям The Wall Street Journal, в Белом доме опасаются за будущее его президентской кампании.
Особенно демократов из себя вывела цитата из отчёта на 345 страниц о том, что Джо Байден — "пожилой человек с добрыми намерениями и плохой памятью". В качестве примера спецпрокурор сослался на случай, когда президент не смог вспомнить, когда и почему умер его старший сын. Сотрудники Белого дома были крайне возмущены такими словами о президенте США. К примеру, представитель юрисконсульта офиса Ян Сэмс сказал, что Байден в документе неуместно критикуется. В случившемся нашли вину и членов команды американского лидера.
"Как они могли так плохо подготовить его и поставить в такое положение?" — задался вопросом экс-советник президента США.
Сам американский лидер тоже остался недоволен докладом. По данным источника издания, Байден нецензурно выругался из-за примера с датой смерти его сына.
Напомним, расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных документов главой Соединённых Штатов Джо Байденом завершено. Министр юстиции и генпрокурор США Меррик Гарланд пообещал вскоре предоставить все необходимые документы по этому делу Конгрессу. Тем временем соперник Байдена на выборах — Дональд Трамп — обрушился на президента с критикой. Он заявил, что Байден может не понимать, что всё ещё жив. Спикер палаты представителей согласился, что ему нельзя занимать пост президента страны.