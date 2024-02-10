Маск заявил в ответ на жалобы Байдена, что мясорубку на Украине пора прекратить

Американский предприниматель Илон Маск призвал остановить конфликт на Украине в ответ на заявление президента США Джо Байдена о том, что промедление Конгресса в вопросе поддержки Киева является преступной халатностью.

"Эту мясорубку пора прекратить. Так следовало сделать ещё год назад", — говорится в посте Маска в социальной сети X.

Ранее Маск высказался против предложенного Сенату Конгресса США законопроекта, предусматривающего финансирование Киева в объёмах больших, чем те, что будут выделены на защиту американских границ от растущей миграции. Бизнесмен отметил, что отправлять очередные миллионы Украине попросту неразумно, ведь Незалежная не отчитывается об использовании направленных ей средств, а конца конфликту при текущих позициях Вашингтона и Киева не видно.