Решения о поставках киевскому режиму дальнобойных ракет ATACMS со стороны Соединённых Штатов пока нет. Об этих итогах встречи с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США сообщил в телеграм-канале Владимир Зеленский.

В пятницу, 9 февраля, в Киев прибыла делегация американских конгрессменов во главе с председателем комитета разведки нижней палаты парламента США Майком Тёрнером, включая Френча Хилла, Джейсона Кроу, а также Эбигейл Спанбергер и Зака Нанна. Они обсудили с Зеленским ряд важных для Вооружённых сил Украины вопросов, среди которых особенно критически стояло обсуждение систем противовоздушной обороны и выделения очередного пакета помощи Вашингтона.

Также Зеленский сообщил, что до сих пор нет решения относительно поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Он заявил, что проинформировал так называемых западных партнёров о ситуации на фронте и акцентировал внимание на необходимости поддержки украинской обороны.

Стоит отметить, что во время мероприятия Зеленский решил уточнить у своих гостей, до сих пор ли американцы хотят оказывать помощь киевскому режиму или что-то изменилось. В ответ ему заявили, что поддержка в американском Сенате до сих пор сильна.