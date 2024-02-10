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10 февраля, 03:43

Доводы Зеленского не убедили США передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS

Зеленский не смог договориться с членами Конгресса США о поставках ракет ATACMS

Решения о поставках киевскому режиму дальнобойных ракет ATACMS со стороны Соединённых Штатов пока нет. Об этих итогах встречи с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США сообщил в телеграм-канале Владимир Зеленский.

В пятницу, 9 февраля, в Киев прибыла делегация американских конгрессменов во главе с председателем комитета разведки нижней палаты парламента США Майком Тёрнером, включая Френча Хилла, Джейсона Кроу, а также Эбигейл Спанбергер и Зака Нанна. Они обсудили с Зеленским ряд важных для Вооружённых сил Украины вопросов, среди которых особенно критически стояло обсуждение систем противовоздушной обороны и выделения очередного пакета помощи Вашингтона.

Также Зеленский сообщил, что до сих пор нет решения относительно поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Он заявил, что проинформировал так называемых западных партнёров о ситуации на фронте и акцентировал внимание на необходимости поддержки украинской обороны.

Стоит отметить, что во время мероприятия Зеленский решил уточнить у своих гостей, до сих пор ли американцы хотят оказывать помощь киевскому режиму или что-то изменилось. В ответ ему заявили, что поддержка в американском Сенате до сих пор сильна.

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Ранее Life.ru писал, что у президента США Джо Байдена вызывают беспокойство проблемы ВСУ на поле боя. В частности, то, что переданные Киеву оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS не в состоянии изменить баланс сил.

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t.me / Zelenskiy / Official

Алексей Соловьёв
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