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Регион
Опубликовано 7 ноября 2023, 14:09
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СМИ узнали о страхах Байдена после передачи Киеву ракет ATACMS

NYT: Байден боится, что ATACMS не помогут Украине противостоять России

У президента США Джо Байдена вызывают беспокойство проблемы ВСУ на поле боя. В частности, то, что переданные Киеву оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS не в состоянии изменить баланс сил. Об этом узнала газета The New York Times.

"Теперь он боится, что ATACMS не очень-то помогут украинцам, потому что русские размещают свою авиацию вне пределов досягаемости этого оружия", говорится в публикации.

Также Байден встревожен скепсисом западных партнёров насчёт хода боевых действий на Украине, отмечает NYT.

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Поставки Киеву ракет ATACMS обернулись провалом для США, признал американский чиновник

Напомним, в середине октября в Белом доме официально подтвердили факт передачи Украине ракет ATACMS. Причём соответствующее решение президент США Джо Байден принял ещё в сентябре. Однако эти ракеты оказались неэффективными в зоне СВО. Уже 25 октября Минобороны впервые сообщило о перехвате ATACMS.

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Getty Images / Anna Moneymaker

Александра Вишнякова
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