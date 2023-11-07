СМИ узнали о страхах Байдена после передачи Киеву ракет ATACMS
NYT: Байден боится, что ATACMS не помогут Украине противостоять России
У президента США Джо Байдена вызывают беспокойство проблемы ВСУ на поле боя. В частности, то, что переданные Киеву оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS не в состоянии изменить баланс сил. Об этом узнала газета The New York Times.
"Теперь он боится, что ATACMS не очень-то помогут украинцам, потому что русские размещают свою авиацию вне пределов досягаемости этого оружия", — говорится в публикации.
Также Байден встревожен скепсисом западных партнёров насчёт хода боевых действий на Украине, отмечает NYT.
Напомним, в середине октября в Белом доме официально подтвердили факт передачи Украине ракет ATACMS. Причём соответствующее решение президент США Джо Байден принял ещё в сентябре. Однако эти ракеты оказались неэффективными в зоне СВО. Уже 25 октября Минобороны впервые сообщило о перехвате ATACMS.
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