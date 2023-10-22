Поставки Киеву ракет ATACMS обернулись провалом для США, признал американский чиновник
Farda: Поставки ракет ATACMS Киеву не смогли напугать и даже удивить Россию
Тайные поставки дальнобойных ракет ATACMS Киеву не смогли напугать и даже удивить Россию. Об этом сообщает иранское издание Farda со ссылкой на американского чиновника.
"Ракеты были отправлены тайно в распоряжение Украины, чтобы застать врасплох Россию. Но в то же время сами же США косвенно признают, что целей своих они не достигли", — говорится в материале.
В публикации отмечается, что Кремлю с самого начала было известно о "тайных" планах Белого дома предоставить ATACMS украинской армии, поэтому "удивить русских так и не удалось". Кроме того, в статье говорится, что поставки дальнобойных ракет не окажут какого-то серьёзного влияния на ход боевых действий, что уже открыто признают и западные военные эксперты.
MGM-140 ATACMS (Army TACtical Missile System, "Армейский тактический ракетный комплекс") является твердотопливной тактической баллистической ракетой класса "земля – земля". Её производит американская компания Lockheed Martin. Пусковыми установками являются реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 MLRS и M142 HIMARS.
Напомним, несколько дней назад в Белом доме официально подтвердили передачу Киеву ракет ATACMS, о чём ранее писал ряд СМИ. Известно, что решение об отправке было принято президентом США Джо Байденом ещё в сентябре этого года. Однако, как выяснилось, ракеты ATACMS оказались неэффективными из-за контрмер российских военных. По словам экспертов, ВС РФ показали способность адаптироваться к любому оружию, которое Запад поставляет Киеву.
ТАСС / Zuma