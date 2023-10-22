Поставки Киеву ракет ATACMS обернулись провалом для США, признал американский чиновник

Тайные поставки дальнобойных ракет ATACMS Киеву не смогли напугать и даже удивить Россию. Об этом сообщает иранское издание Farda со ссылкой на американского чиновника.

"Ракеты были отправлены тайно в распоряжение Украины, чтобы застать врасплох Россию. Но в то же время сами же США косвенно признают, что целей своих они не достигли", — говорится в материале.

В публикации отмечается, что Кремлю с самого начала было известно о "тайных" планах Белого дома предоставить ATACMS украинской армии, поэтому "удивить русских так и не удалось". Кроме того, в статье говорится, что поставки дальнобойных ракет не окажут какого-то серьёзного влияния на ход боевых действий, что уже открыто признают и западные военные эксперты.