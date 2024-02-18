"Украина – не НАТО!": Новая оговорка Байдена разозлила республиканцев

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Байден перепутал Украину с НАТО, призывая Конгресс финансировать ВСУ

18 февраля, 10:32
Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock

Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock

Президент США Джо Байден перепутал Украину с НАТО и призвал Конгресс принять закон о финансировании альянса. Конфуз произошёл во время визита политика в штат Делавэр.

Джо Байден перепутал Украину с НАТО. Видео © Х / anno1540

"Идея о том, что мы собираемся уйти с Украины, идея о том, что мы собираемся позволить НАТО расколоться, полностью противоречит интересам США. Поэтому пришло время убедиться, что Конгресс <…> принял закон о финансировании НАТО", — заявил глава Белого дома.

Республиканский национальный комитет жёстко ответил Байдену в соцсети Х, напомнив, что "Украина — не НАТО, так же как Израиль и Тайвань". Похоже, пользователи из США привыкли к оговоркам своего лидера и в комментариях устало замечали, что скоро речь Байдена будет похожа на беспорядочный набор слов. А кто-то пошутил, что оговорочка вышла по Фрейду, ведь это НАТО фактически воюет с Россией, Украина лишь инструмент для противостояния.

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Напомним, Конгресс не хочет продолжать поддерживать Украину в прежнем объёме. Владимир Зеленский поторапливает Вашингтон, объясняя, что деньги и оружие "жизненно необходимы" Киеву. Политик намекнул, что США могут лишиться статуса стратегического партнёра Украины, если продолжат жадничать.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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