"Украина – не НАТО!": Новая оговорка Байдена разозлила республиканцев

"Идея о том, что мы собираемся уйти с Украины, идея о том, что мы собираемся позволить НАТО расколоться, полностью противоречит интересам США. Поэтому пришло время убедиться, что Конгресс <…> принял закон о финансировании НАТО", — заявил глава Белого дома.

Республиканский национальный комитет жёстко ответил Байдену в соцсети Х, напомнив, что "Украина — не НАТО, так же как Израиль и Тайвань". Похоже, пользователи из США привыкли к оговоркам своего лидера и в комментариях устало замечали, что скоро речь Байдена будет похожа на беспорядочный набор слов. А кто-то пошутил, что оговорочка вышла по Фрейду, ведь это НАТО фактически воюет с Россией, Украина лишь инструмент для противостояния.