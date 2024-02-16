Карлсон раскрыл мошенническую схему в Конгрессе США с предоставлением займа Украине
Карлсон считает, что новая помощь Украине ведёт к отсрочке неизбежного мира
Выделение нового пакета военной помощи Киеву со стороны США является мошенничеством. Об этом в социальной сети Х написал экс-хедлайнер Fox News Такер Карлсон.
"Последняя схема сенатора Линдси Грэма убеждает республиканцев, что лучше одолжить Зеленскому $60 млрд, а не отдавать их ему. Некоторые на это ведутся. Но это мошенничество", — убеждён журналист.
Он подчеркнул, что украинские власти никогда не вернут долги. По его словам, сложившаяся сегодня в руководстве США ситуация представляет собой более нечестный способ отправить на территорию Незалежной больше неучтенного оружия, отсрочить неизбежные переговоры о мире и убить как можно больше призванных в войска украинцев.
Карлсон подчеркнул, что некоторые из сражающихся в ВСУ граждан почти ровесники 68-летнего Грэма. В связи с этим бывший ведущий Fox News отметил, что "было бы проще, если бы Грэм присоединился к ним на фронте".
Напомним, 5 февраля Сенат США представил законопроект, который предусматривает выделение Украине 60 миллиардов долларов в виде нового пакета финансовой помощи. Эту инициативу одобрили 67 представителей штатов, тогда как против высказались лишь 27. А 13 февраля Сенат США поддержал законопроект. В то же время Палата представителей Конгресса США, в которой также должны были проголосовать по этому поводу, ушла на перерыв до 28 февраля, так и не согласовав помощь киевскому режиму.