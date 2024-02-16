Выделение нового пакета военной помощи Киеву со стороны США является мошенничеством. Об этом в социальной сети Х написал экс-хедлайнер Fox News Такер Карлсон.

"Последняя схема сенатора Линдси Грэма убеждает республиканцев, что лучше одолжить Зеленскому $60 млрд, а не отдавать их ему. Некоторые на это ведутся. Но это мошенничество", — убеждён журналист.

Он подчеркнул, что украинские власти никогда не вернут долги. По его словам, сложившаяся сегодня в руководстве США ситуация представляет собой более нечестный способ отправить на территорию Незалежной больше неучтенного оружия, отсрочить неизбежные переговоры о мире и убить как можно больше призванных в войска украинцев.