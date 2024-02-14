ВСУ стали внимательнее следить за политической ситуацией в США из-за сокращения помощи

Вооружённые силы Украины (ВСУ) заинтересовались американской политикой на фоне трудностей из-за сокращения помощи США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

"Сейчас мы используем боеприпасы только в том случае, если ситуация критическая", — приводит издание слова украинского солдата.