ВСУ стали внимательнее следить за политической ситуацией в США из-за сокращения помощи
WSJ: ВСУ приходится следить за американской политикой из-за сокращения помощи
Вооружённые силы Украины (ВСУ) заинтересовались американской политикой на фоне трудностей из-за сокращения помощи США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
"Сейчас мы используем боеприпасы только в том случае, если ситуация критическая", — приводит издание слова украинского солдата.
Авторы материала пояснили, что украинской армии приходится меньше расходовать боеприпасов из-за прекращения поддержки Соединённых Штатов. В связи с этим бойцы стали внимательно следить за американской политикой. В частности, ВСУ волнуются из-за попыток республиканцев заблокировать дальнейшую помощь Киеву, уточнили в материале.
Напомним, 5 февраля Сенат США представил законопроект, который предусматривает выделение Украине 60 миллиардов долларов в виде нового пакета финансовой помощи. Байден на тот момент одобрил инициативу и призвал как можно скорее добиться её утверждения в Палате представителей. 12 февраля американские сенаторы поддержали проект о помощи Украине и Израилю на процедурном голосовании — законопроект одобрили 67 представителей штатов, тогда как против высказались лишь 27. 13 февраля Сенат США поддержал законопроект.
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