Сенат США поддержал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню

Американские сенаторы поддержали законопроект о выделении 95 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню. За инициативу, которая позволит предоставить Киеву свыше 60 миллиардов долларов, проголосовали 70 сенаторов, а против — 29. Об этом сообщает телеканал C-SPAN.

Напомним, что в понедельник, 5 февраля, Сенат США представил законопроект, который предусматривает выделение Украине 60 миллиардов долларов в виде нового пакета финансовой помощи. Сообщалось, что президент США Джо Байден на тот момент одобрил инициативу и призвал как можно скорее добиться её утверждения в Палате представителей. 12 февраля американские сенаторы поддержали проект о помощи Украине и Израилю на процедурном голосовании — законопроект одобрили 67 представителей штатов, тогда как против высказались лишь 27.