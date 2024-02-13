Трамп потребовал от партнёров по НАТО нарастить помощь Украине до уровня США

Страны – члены НАТО должны нарастить долю своей помощи Украине, заявил бывший президент США Дональд Трамп. Бывший хозяин Белого дома напомнил, что сумма поддержки Киева Вашингтоном превышает сто миллиардов долларов.

"У нас нет никого, кого они уважали бы, они при этом настаивают на том, чтобы платить гораздо меньше нашего. Довольно, НАТО должно выровнять уровень своих расходов — и они сделают это, если их хорошо попросить об этом", — написал политик в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

Трамп поделился, что, когда он заявил двадцати странам альянса, "не платившим свою справедливую долю", о необходимости делать взносы под угрозой прекращения защиты со стороны США, "деньги потекли рекой". Экс-президент подчеркнул, что это было "прекрасное зрелище".

Бывший лидер Штатов отметил, что если государства НАТО откажутся поднять уровень своих расходов на Украину до американского, то "интересы США должны учитываться в первую очередь".