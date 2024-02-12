Во Франции восхитились тем, как Трамп добил НАТО вторым ударом и приумножил успех Путина

Заявление 45-го американского лидера Дональда Трампа о нежелании вставать на защиту скупых союзников по НАТО стало мощным ударом по авторитету военного блока, который и так переживает непростые времена после громкого интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

По мнению европейского политика, высказывание предшественника Джо Байдена стало мастерским ходом предвыборной кампании. Слова Трампа окажут на Североатлантический альянс разрушительное воздействие, уверен он.

"Это второй удар по системе, которая до сих пор не оправилась от первого удара: интервью Такера Карлсона с Путиным, ставшее мировым феноменом!" — отметил Филиппо.